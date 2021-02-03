Названы симптомы рака мозга, проявляющиеся уже на ранней стадии 

Вовремя поставленный диагноз может спасти жизнь, что доказывает пример Анастасии Заворотнюк , которая уже два года борется с этим серьезным недугом.

Как сообщает онлайн-издание «Федеральное агентство новостей» , ученые объяснили, что на начальных стадиях болезнь может проявиться в виде безобидной усталости и постоянного желания спать и при этом некачественный ночной отдых. Причем ни грамотно составленный режим, ни продолжительный отпуск не могут помочь избавиться от этих странных ощущений.

По мере того, как опухоль начнет разрастаться и давать метастазы, велика вероятность появления сильных мигреней, которые со временем будут учащаться и усиливаться. Вдобавок нередки судороги. Часто пациенты отмечают усиление потери волос и повышение температуры.