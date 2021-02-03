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Названы симптомы рака мозга, проявляющиеся уже на ранней стадии 

Passion.ru 2 часа назад
Названы симптомы рака мозга, проявляющиеся уже на ранней стадии
Фото: Passion.ru
Вовремя поставленный диагноз может спасти жизнь, что доказывает пример Анастасии Заворотнюк, которая уже два года борется с этим серьезным недугом.
Как сообщает онлайн-издание «Федеральное агентство новостей», ученые объяснили, что на начальных стадиях болезнь может проявиться в виде безобидной усталости и постоянного желания спать и при этом некачественный ночной отдых. Причем ни грамотно составленный режим, ни продолжительный отпуск не могут помочь избавиться от этих странных ощущений.
По мере того, как опухоль начнет разрастаться и давать метастазы, велика вероятность появления сильных мигреней, которые со временем будут учащаться и усиливаться. Вдобавок нередки судороги. Часто пациенты отмечают усиление потери волос и повышение температуры.
Если вы замечаете, что ваше состояние стало странным и наблюдаете у себя эти признаки, не откладывайте визит к врачу. Опухоли головного мозга, особенно глиобластомы — чрезвычайно агрессивны и очень опасны. Яркий пример звезд, страдавших от этого заболевания — покойная Жанна Фриске и борющаяся с данным недугом Анастасия Заворотнюк. Напомним, что звезда «Моей прекрасной няни» уже два года лечится, подробности ее состояния семья не разглашает.
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Здоровье , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , РИА ФАН
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