Диетолог развеял популярный миф о вреде питания перед сном 

Диетолог Филипп Кузьменко развеял в интервью радио Sputnik популярный миф о том, что есть перед сном вредно.

По его словам, секрет сохранения или даже уменьшения веса кроется в контроле за суточной нормой калорий. Так, для организма неважно, в какое время суток человек употреблял пищу.

«Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи калорий», — сказал Кузьменко.

Он отметил, что если плохо спится на полный желудок, то лучше ложиться спать голодным. «Если голодным плохо спать, то выпейте йогурт, съешьте творожка или чего-то еще, но не переедайте», — подчеркнул специалист, добавив, что человек должен сам индивидуально подобрать тот режим питания, который подходит лично ему.