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Диетолог развеял популярный миф о вреде питания перед сном 

Lenta.ru 12 часов назад
Диетолог развеял популярный миф о вреде питания перед сном
Фото: Pixabay
Диетолог Филипп Кузьменко развеял в интервью радио Sputnik популярный миф о том, что есть перед сном вредно.
По его словам, секрет сохранения или даже уменьшения веса кроется в контроле за суточной нормой калорий. Так, для организма неважно, в какое время суток человек употреблял пищу.

«Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи калорий», — сказал Кузьменко.

Он отметил, что если плохо спится на полный желудок, то лучше ложиться спать голодным. «Если голодным плохо спать, то выпейте йогурт, съешьте творожка или чего-то еще, но не переедайте», — подчеркнул специалист, добавив, что человек должен сам индивидуально подобрать тот режим питания, который подходит лично ему.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль предупредила россиян об опасности «излюбленного» завтрака — бутербродов. По словам специалиста, не стоит включать в завтрак продукты, в которых есть сахар и дрожжи, а также кофе. Врач раскритиковала завтрак, состоящий из продуктов с сахаром и дрожжами, а также консервантами и красителями. Кроме того, по ее словам, любители утреннего кофе чаще склонны к проблемам с давлением, чаще чувствуют усталость и апатию.
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