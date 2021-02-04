4 признака грядущей менопаузы, о которых нужно знать 

Подавляющее число женщин сталкивается с менопаузой в 51-53 года, однако у некоторых климакс наступает раньше. Женский организм предупреждает о грядущих изменениях за несколько лет и очень важно не пропустить эти симптомы. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Кровоподтеки

Незадолго до менопаузы кожа становится тоньше и уязвимее. Именно по этой причине синяки или царапины, которые раньше заживали за несколько дней, теперь гораздо дольше остаются на коже.

Волосы на лице

Изменения в гормональном фоне нередко дают о себе знать посредством волос на лице: как правило, они появляются в районе подбородка и верхней губы. Тем временем волосы на голове становятся более сухими и ломкими.

Мигрень

В период пременопаузы мигрень может проявиться даже у тех, кто раньше с ней никогда не сталкивался. Однако в среднем от данного симптома страдают только 5% женщин.

Сухость глаз

Нарушение гормонального баланса подчас провоцирует пересыхание глаз и ухудшение зрения. Вместе с тем глаза начинают слезиться из-за того, что им не хватает влаги.