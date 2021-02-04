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Диетолог объяснила, почему сложно похудеть людям за 35 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Диетолог объяснила, почему сложно похудеть людям за 35
Фото: Вечерняя Москва
Людям старше 35 лет сложнее сбросить лишний вес. Почему так происходит, кандидат медицинских наук, звездный диетолог Римма Мойсенко рассказала ФАН.
Среди молодых людей в качестве похудения распространен способ отказа от еды. Это связано с тем, что молодежи гораздо проще ничего не есть, чем думать о том, что приготовить. В результате к 40 годам у человека может наблюдаться отсутствие опыта по снижению веса.

— Даже если и был какой-то положительный опыт, то второй раз худеть тяжелее, потому что после 35 лет у нас уже естественным образом основной обмен падает каждый год на один процент и теряется количество мышечной массы, количество которой определяет уровень основного обмена, — пояснила Римма Мойсенко.

Таким образом, чем выше основной обмен, тем легче удается сбросить лишние килограммы. Эксперт подчеркивает, что особенную важность здесь имеют занятия спортом. Именно физическая нагрузка является основным условием для разгона основного обмена.
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