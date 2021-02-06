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Как снизить холестерин без лекарств 

Диана Товсепова 2 часа назад
Страшное слово холестерин слышал каждый взрослый человек. Его называют врагом номер один в сердечно-сосудистых болезнях. Повышенный уровень холестерина говорит о проблемах со здоровьем, нарушенном обмене веществ и опасен развитием атеросклероза.
Медикаментозные средства зачастую имеют побочные эффекты и выписываются врачом. Однако вы и сами можете скорректировать уровень холестерина. Конечно, стоит задуматься об образе жизни: бросить курить, добавить физические нагрузки и начать избавляться от лишнего веса.
Однако, есть целый список продуктов, которые хорошо справляются с регуляцией уровня холестерина. Среди них специалисты выделяют орехи, авокадо, морепродукты и морскую рыбу, оливковое масло. Если добавить эти продукты в рацион, можно существенно улучшить.
Как выяснил "Рамблер", в борьбе с «плохим» холестерином свою эффективность показали некоторые ягоды. Так например, незрелый крыжовник. В этой ягоде содержится целый комплекс полезных микроэлементов. Многие эксперты рекомендуют употреблять 100-120 грамм в сутки в несколько приемов, чтобы уровень холестерина существенно снизился уже через 2-3 месяца.
«И вот уже который год у меня холестерин в крови в норме. Но летом и зимой я по 10 дней провожу курс лечения крыжовником и очень доволен…», — пишет в Сети мужчина, который проводит десятидневное лечение недозрелыми ягодами крыжовника, съедая по столовой ложке плодов два раза в день.
Кроме того, эффективным средством станет и чай с листьями крыжовника. Так, необходимо одну столовую ложку листьев крыжовника залить 200 мл кипятка и процедить.
Специалисты рекомендуют плоды крыжовника и для профилактики и лечения атеросклероза, и при гипертонии.
Женский форум 13
Здоровье , Видео
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