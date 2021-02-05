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Врач назвала россиянам способы борьбы с хронической усталостью 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Сон и упражнения: врач объяснила, как бороться с хронической усталостью
Фото: Unsplash
Для борьбы с хронической усталостью есть несколько способов. Их россиянам назвала врач высшей категории, невролог ГКБ №17 Москвы Инесса Колчу, передают «Аргументы и Факты».
По ее словам, есть медикаментозные способы лечения, но принимать препараты можно только после назначения врача.
Среди других методов врач назвала общеукрепляющие мероприятия: уход от стрессовых ситуаций по возможности, избегание переутомления. Кроме того, стоит постараться изменить рабочий график, оставляя достаточное время для отдыха. Затем во время работы надо делать перерыв каждые 1-1,5 часа. При сидячей работе полезны физические упражнения.
Во время отпуска для восстановления желательно выехать на природу или отправиться в путешествие. Положительное воздействие имеют занятия спортом. Также стоит скорректировать рацион и есть достаточно овощей и фруктов. Еще один способ — здоровый сон. Взрослому человеку требуется не менее восьми часов в сутки, ложиться спать лучше до 23 часов.
Человеку с хронической усталостью рекомендовано как можно больше положительных эмоций, однако у каждого индивидуальный источник для них, указала Колчу.
Ранее сообщалось, что для борьбы с сонливостью в теплую зимнюю погоду надо чаще гулять на свежем воздухе, заниматься умеренной физической нагрузкой. Как объяснила врач-терапевт Надежда Чернышова, главные причины сонливости — отсутствие свежего воздуха, сидячий образ жизни и низкая физическая активность, а также неправильный режим сна и отдыха.
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