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Стали известны правила питания для людей в зависимости от их группы крови 

Вечерняя Москва и ещё 1 5 часов назад
Правила питания в зависимости от группы крови
Фото: Pixabay
Группа крови оказывает непосредственное влияние на психику человека. Эксперты советуют придерживаться определенных способов питания для людей с разными группами крови, которые также учитывают особенности метаболизма.
Обладателям группы крови «0» следует потреблять больше витамина B, который содержится в мясе. Также им рекомендуется ограничить потребление зерновых, молочных и бобовых продуктов, которые замедляют обмен веществ и провоцируют развитие лишнего веса.
Людям с группой крови «А» стоит ввести в свой рацион растительные масла, соевые продукты и овощи. А вот исключить из рациона стоит молочные продукты, пшеницу и бобовые, так как они мешают секреции пищеварительных ферментов.
Обладатели группы крови «B» должны включить в свой рацион побольше мяса. Также медики не рекомендуют этим людям становиться вегетарианцами. Следует меньше употреблять кукурузу, бобы и пшеницу.
Похожая ситуация складывается и с обладателями группы крови «АВ». Большую часть их рациона должны составлять зеленые овощи, морепродукты, молочные продукты, а также сыр тофу, пишет ФАН.
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