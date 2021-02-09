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Диетолог дала совет желающим похудеть 

Стелла Шмель 9 часов назад
Диетолог посоветовала худеющим изучать пищевой состав
Фото: depositphotos.com
Диетолог из Швеции Сигне Сванфельдт заявила, что многие желающие сбросить вес допускают одну и ту же ошибку. Ее слова приводит Daile Express.
Специалист считает, необходимо досконально изучить сведения о пищевой ценности каждого продукта, ее можно прочесть на упаковке. В противном случае есть риск нарваться на еду с большим количеством сахара, насыщенных жиров или другими ненужными добавками.
Диетолог отметила, что еда должна отличаться высоким уровнем содержания клетчатки, витаминов, минералов, а также белка, здоровых жиров и углеводов. При этом в ней не должно быть большого количества добавленного сахара, натрия и насыщенных жиров.
Специалист посоветовала худеющим поменьше размышлять о сброшенных килограммах и почаще задумываться о том, зачем они худеют.

"Если вы сосредоточитесь не на самом похудении, а на причине, которая к нему толкает, вам будет проще достичь своей цели",

-заявила она.
Ранее "Рамблер" писал, стоит ли отказываться от колбасы и сосисок.
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