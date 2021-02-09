Диетолог посоветовала худеющим изучать пищевой состав

Диетолог из Швеции Сигне Сванфельдт заявила, что многие желающие сбросить вес допускают одну и ту же ошибку. Ее слова приводит Daile Express.

Специалист считает, необходимо досконально изучить сведения о пищевой ценности каждого продукта, ее можно прочесть на упаковке. В противном случае есть риск нарваться на еду с большим количеством сахара, насыщенных жиров или другими ненужными добавками.

Диетолог отметила, что еда должна отличаться высоким уровнем содержания клетчатки, витаминов, минералов, а также белка, здоровых жиров и углеводов. При этом в ней не должно быть большого количества добавленного сахара, натрия и насыщенных жиров.

Специалист посоветовала худеющим поменьше размышлять о сброшенных килограммах и почаще задумываться о том, зачем они худеют.

"Если вы сосредоточитесь не на самом похудении, а на причине, которая к нему толкает, вам будет проще достичь своей цели",

-заявила она.