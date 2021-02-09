Диетолог назвала главную ошибку желающих сбросить лишний вес 

«Пища, которую потребляет человек, желающий похудеть, должна иметь высокую пищевую ценность… Важно при выборе продуктов внимательно изучать сведения об их пищевой ценности… на упаковке. Только так можно избежать еды с избытком сахара, насыщенных жиров и других ненужных добавок… Продукты должны содержать много клетчатки, витаминов, минералов, а также белка, здоровых жиров и углеводов».