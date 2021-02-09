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Диетолог назвала главную ошибку желающих сбросить лишний вес 

Passion.ru 6 часов назад
Диетолог назвала главную ошибку желающих сбросить лишний вес
Фото: Passion.ru
Шведский диетолог Сигне Сванфельдт в беседе с журналистами озвучила основную ошибку граждан, планирующих избавиться от лишнего веса.
Об этом она рассказала изданию Daily Express. Специалист подчеркнула, что мало просто обращать внимание на число калорий в употребляемой пище, важно смотреть, какого качества эти калории. Диетолог рассказала:

«Пища, которую потребляет человек, желающий похудеть, должна иметь высокую пищевую ценность… Важно при выборе продуктов внимательно изучать сведения об их пищевой ценности… на упаковке. Только так можно избежать еды с избытком сахара, насыщенных жиров и других ненужных добавок… Продукты должны содержать много клетчатки, витаминов, минералов, а также белка, здоровых жиров и углеводов».

К слову, недавно мы писали, как россиянам рассказали, как вылечить фурункул и при этом не навредить себе. Известный врач Евгений Комаровский объяснил, что делать, чтобы фурункул не стал хронической проблемой.
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Здоровье , Евгений Комаровский
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