С какими расстройствами чаще сталкиваются жители мегаполисов

Какую цену мы платим за профессиональный успех

Большинство людей считает переезд в крупные города отличной возможностью изменить свою жизнь к лучшему. И в каком-то смысле это действительно так, ведь большой город дает неограниченное поле для реализации внутреннего потенциала

Но вместе с успехом в профессиональном плане человек может столкнуться с неприятным побочным эффектом — психическим расстройством, которое характерно для каждого третьего горожанина. Мы решили поговорить о самых популярных расстройствах.

Хроническая усталость

Конечно, трудно назвать этот синдром полноценным расстройством, однако с ним офисные работники сталкиваются в 80% случаев. Постоянные стрессы, нагрузки и невозможность расслабиться приводят к тому, что человек просто лишает себя необходимой жизненной энергии, стремясь получить лучший результат в профессии и личной жизни. Кроме того, не забываем о неправильном режиме питания, что также является проблемой для 90% жителей мегаполиса. Бороться с переутомлением необходимо при появлении первых симптомов, так как чем больше вы будете себя «выжимать» психологически, темы выше вероятность нервного срыва. Вы ведь этого не хотите?

Тревожное расстройство

Еще одна глобальная проблема, с которой сталкивается уже каждый второй житель мегаполиса — тревога. Толпы людей, агрессия, высокий уровень шума и негативные факторы психологического характера очень быстро истощают даже самого устойчивого к невзгодам человека. Появляются отрицательные мысли, нарушается сон, а есть совсем не хочется, что приводит еще и к нарушению пищевого поведения. Психологи считают тревожность одним из самых опасных расстройств, так как к специалисту обращается лишь небольшой процент людей, столкнувшихся с проблемой, тем самым позволяя расстройству активно прогрессировать.

Депрессия

Состояние, которое мало кто считает серьезным, и очень зря. По статистике, в США депрессией страдает каждый пятый, особенно распространено расстройство среди жителей крупных городов, что тоже неудивительно, хоть и уровень жизни в мегаполисе значительно выше. В России ситуация чуть лучше — клинической депрессией страдает лишь каждый восьмой, но проблема в том, что жители нашей страны обращаются к специалисту лишь в самый последний момент, когда игнорировать депрессию уже не получается.

В самом начале человек и его окружение расценивает первые признаки депрессии как временное явление, которое выражается в нежелании что-либо делать или к чему бы то ни было стремиться. Но со временем становится понятно, что дело не в банальной лени. Чтобы не допустить опасного развития депрессии, важно вовремя отреагировать и ни в коем случае не запускать проблему — ее проще решить в самом начале.