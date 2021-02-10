Как дантисты могут вычислить, занимался ли пациент оральным сексом 

В TikTok обсуждают суперспособность стоматологов, о которой почти никто не знал.

Все началось с того, что пользователь социальной сети Син Макбрайен запостил видео, в котором заявил, что дантисты могут вычислить, занимались ли пациент или пациентка оральным сексом с мужчиной.

Видео стало вирусным, и Сину начали отвечать настоящие врачи. Так, в самом популярном ролике, который посмотрели более 33 миллионов раз, стоматолог из Мичигана доктор Хузефа Кападия предупредил, что после орального секса с мужчиной на небе появляется небольшое красное пятно круглой формы. Эту сыпь называют небными петехиями.

Если вы любите сосать, назовем это так, леденцы, один или два погоды не сделают. Но если вы все время сосете много, много, много леденцов — у вас есть проблема,