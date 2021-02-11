«Ъ»: российские ретейлеры столкнулись с нехваткой бананов

Российский рубль 11 февраля слегка укрепляется, но чем дальше, тем заметнее, что потенциал новой волны подорожания нацвалюты ограничен, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова

«Доллар США днем торгуется по 73,80 руб., ниже 73,50 американская валюта пока не видно, краткосрочный диапазон колебаний заключен в рамки 73,55−75,00.

Евро стоит 89,51 руб., здесь пока все без изменений. Коридор движений на ближайшие дни остается неизменным — 89−91 руб.

В нефти пока не развивается продуктивная коррекция, так как рынок не находит поводов зафиксировать прибыль, хотя видит, что «пузырь» надулся довольно заметно.

От заседания ЦБ РФ по ключевой ставки, которое состоится 12 февраля, на рынке не ждут сюрпризов, время для пересмотра ключевой ставки не пришло.

Внешнее давление на позицию регулятора влияния не окажет. Инфляция Центробанк не очень интересует, как и стоимость рубля, в то время как государственный курс сохраняется без изменений», — пояснила эксперт.