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Россиянка рассказала, как солевой раствор может решить проблемы с давлением и головной болью 

Диана Товсепова 2 часа назад
Россиянка поделилась секретом лечения головных болей солью
Фото: depositphotos.com
В одном из популярных сообществ в Сети громко обсуждается "рецепт" здоровья одной из пользовательниц. Как выяснил "Рамблер", женщина давно мучилась от головных болей и решила попробовать использовать народную медицину, а именно соль.
Выяснилось, что она страдала от скачков давления, а из-за спазма сосудов головного мозга, у нее сильно болела голова. Боль была такая дикая, что зачастую сопровождалась тошнотой и рвотой, вспоминает она.
Испробовав многие лекарственные препараты, женщина решила прибегнуть к народной медицине и попробовать лечение солевым раствором. В результате, о головных болях и скачках давления она забыла. Рецептом она поделилась в Сети:

"Вам понадобится:

250 мл воды, нагретой до 60-70 градусов

2 ч. л. без верха соли

широкая марля

Приготовление и применение:

Соль растворяем в воде, получая при этом 8% раствор. ⠀

Пока раствор остывает готовим повязку. Для этого сложите марлю в 8 слоев так, чтобы ширина повязки соответствовала ширине лба, а длина — окружности головы. Наскоро обмываем лоб, уши и затылок теплой водой. После чего повязку окунаем в солевой раствор, и, слегка отжав, обвязываем ей голову по окружности.

Для фиксации компресса на голове используйте хлопчатобумажное полотенце или ткань. После этого нужно прилечь и держать повязку до полного исчезновения боли. У меня она прошла почти сразу, но на всякий случай я продержала повязку ещё два часа. Вообще, компресс можно держать до 15 часов. ".

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