Россиянка поделилась секретом лечения головных болей солью

"Вам понадобится:
250 мл воды, нагретой до 60-70 градусов
2 ч. л. без верха соли
широкая марля
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Приготовление и применение:
Соль растворяем в воде, получая при этом 8% раствор. ⠀
Пока раствор остывает готовим повязку. Для этого сложите марлю в 8 слоев так, чтобы ширина повязки соответствовала ширине лба, а длина — окружности головы. Наскоро обмываем лоб, уши и затылок теплой водой. После чего повязку окунаем в солевой раствор, и, слегка отжав, обвязываем ей голову по окружности.
Для фиксации компресса на голове используйте хлопчатобумажное полотенце или ткань. После этого нужно прилечь и держать повязку до полного исчезновения боли. У меня она прошла почти сразу, но на всякий случай я продержала повязку ещё два часа. Вообще, компресс можно держать до 15 часов. ".