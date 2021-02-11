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Ученые выяснили, влияет ли потеря обоняния из-за коронавируса на половое влечение 

Passion.ru 11 часов назад
Влияет ли потеря обоняния из-за коронавируса на половое влечение
Фото: depositphotos.com
Эксперты выяснили, влияет ли потеря обоняния при коронавирусе на половое влечение, пишет Metro.
Один из ключевых признаков коронавируса — потеря обоняния. Несмотря на то, что симптом в основном исчезает после выздоровления, у части населения он сохранятся некоторое время после болезни. Потеря обоняния, также известное как аносмия, является серьезным ударом для многих: они не чувствуют запаха еды, окружающих ароматов.
Это может оказать неожиданное влияние на половую жизнь. Многолетние исследования показали, что обоняние играет важную роль в сексуальном желании. Опрос, проведенный в 2018 году, говорит, что 29% участников с расстройствами обоняния сообщили о снижении сексуального влечения. Некоторые люди скучали по запаху своих партнеров, в то время как другие не были уверены, осознают ли запахи собственного тела. Оба эти фактора сказывались на либидо.
Однако на качество и количество секса в большей степени воздействуют другие факторы. Ученые выяснили, что изменение сексуального влечения во многом связано с депрессией. Американские исследователи обнаружили связь между потерей обоняния, уменьшением сексуальной мотивации и эмоционального удовлетворения. Однако стоит отметить, что это исследование рассматривало только пожилых людей (65 лет и старше). Как нам известно, возраст тоже играет роль в снижении сексуальной активности.
Специалисты дали советы тем, кто потерял обоняние во время лечения от вируса. Исследование, опубликованное в июле 2020 года, показало, что 72% людей, не ощущавших запахи из-за COVID-19, восстановились в течение месяца. Не забывайте, что на половую жизнь влияют много факторов, в том числе образ жизни, депрессия, стресс, низкая самооценка и многое другое.
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