Диетолог назвала самые вредные диеты 

Диетолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала о популярных диетах, которые могут навредить здоровью.

По ее словам, самая распространенная ошибка — длительное голодание.

"После перехода на обычное питание 80 процентов людей начинают есть больше, чем ели раньше. Они начинают набирать еще большее количество килограммов", — объяснила специалист.

Не менее опасны и монодиеты, которые предполагают употребление одного продукта, предупредила Писарева. В этом случае организм не получает необходимые витамины и микроэлементы, в результате чего снижается иммунитет и ухудшается общее состояние.

Диетолог также упомянула о вреде детокс-диет, во время которых пьют только соки или смузи из овощей и фруктов.