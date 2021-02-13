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Диетолог назвала самые вредные диеты 

РИА Новости и ещё 12 2 часа назад
Диетолог назвала самые вредные диеты
Фото: Lenta.ru
Диетолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала о популярных диетах, которые могут навредить здоровью.
По ее словам, самая распространенная ошибка — длительное голодание.

"После перехода на обычное питание 80 процентов людей начинают есть больше, чем ели раньше. Они начинают набирать еще большее количество килограммов", — объяснила специалист.

Не менее опасны и монодиеты, которые предполагают употребление одного продукта, предупредила Писарева. В этом случае организм не получает необходимые витамины и микроэлементы, в результате чего снижается иммунитет и ухудшается общее состояние.
Диетолог также упомянула о вреде детокс-диет, во время которых пьют только соки или смузи из овощей и фруктов.

"В кишечник попадает все фактически размешанное, и он не тратит энергии, чтобы это переварить. Идет атрофия кишечника", — подытожила врач.

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