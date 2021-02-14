Что будет, если каждый день пить льняное масло 

Давно подмечено, что некоторые продукты обладают особой пользой для организма. В этом списке находится льняное масло. Особенно его регулярное потребление может положительно сказаться на работе некоторых органов. Но в то же время этот продукт весьма опасен, так как при неправильном использовании он может нанести вред.

Смотрите видео, чтобы узнать, как на вас скажется ежедневное потребление льняного масло, кому его нужно обязательно пить, а кому категорически противопоказано.