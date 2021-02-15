Врач назвала пять причин неожиданного набора веса 

Врач-эндокринолог высшей категории Елена Губкина перечислила главные причины неожиданного набора веса.

По ее словам, зачастую на увеличение массы тела влияет недостаток сна. Так, неправильный режим повышает аппетит, поскольку мозг человека пытается восстановить энергетические запасы большим количеством калорий, а также нарушает метаболизм.

"В результате недостатка сна замедляется обмен веществ, так как нарушается выработка гормонов — повышается выработка инсулина и кортизола, снижается выработка соматотропного гормона (гормона роста)", — сказала Губкина в комментарии "Аргументам и фактам"

Другой причиной набора веса, по ее словам, может быть подверженность длительному стрессу, из-за чего выделяется большое количество гормона надпочечников — кортизола, способствующего стремительному накоплению жировых запасов. Также масса тела часто увеличивается из-за задержки жидкости в организме: в этом случае следует наладить питьевой режим, а также сократить количество потребляемой соли, в том числе отказаться от таких продуктов, как колбасные изделия или чипсы.

Кроме того, отметила Губкина, человек может начать толстеть из-за приема лекарств, например глюкокортикоидов (стероидные гормоны), нейролептиков, антидепрессантов и противосудорожных препаратов, а также вследствие отказа от курения.