Почему мужчины «боятся» женских критических дней и как это исправить

Воспитание, этническая принадлежность, медиа — все это влияет на восприятие физиологии другого пола.

Менструации у женщины — естественный процесс, свидетельствующий о ее готовности к зачатию. Однако вид крови подсознательно ассоциируется у нас с опасностью. По этой причине дети часто боятся за маму, если случайно замечают пятна на протекания гигиенических принадлежностей на кровати, или задаются вопросом о том, для чего нужны прокладки.

У мужчины причина в странном отношении к месячным обычно кроется в культурном коде, заложенном ему с воспитанием. WomanHit разбирается в этом вопросе, желая изменить восприятие естественного процесса.

Женщины сами скрываются

Вспомните, как в школьные годы вы боялись протекания, а больше того, что это заметят другие и будут над вами смеяться. С возрастом страх собственного тела проходит, но дискомфорт в этом вопросе остается прежним.

Например, женщины скорее предпочтут предупреждать партнера о начале месячных, постараются избежать близости из-за боязни неприятного запаха или того же протекания, хотя современные средства гигены, например, тампоны, довольно плотно фиксируются во влагалище и исключают эту возможность.

Обычно ваше беспокойство напрасно: если со здоровьем все в порядке , то специфическое восприятие запаха менструальной крови скорее связано с нормальным для критических дней обострением чувствительности обоняния.

Образование исключает объяснение физиологии

В России сексуальное образование ограничивается информированием о видах средств контрацепции. В то же время, изучению менструации и нормальных для цикла проявлений время почти не уделяется. Родители, за редким исключением, не разговаривают с детьми о месячных до момента, пока они не начнутся.

Это большая ошибка: многие девочки, если изучить мнения гинекологов и секс-блогеров, во время первой менструации пугаются и даже боятся говорить родителям, думая, что с ними что-то не так.

Медиа не на последнем месте

Средства массовой информации формируют сознание общества. Когда в рекламе гигиенических средств менструальную кровь показывают не красного, а голубого или синего цвета, в подсознании закрепляется мысль о том, что вид оригинальной жидкости стыден и неудобен для демонстрации. Хорошо, что сейчас многие компании выступают за естественность и выпускают образовательные ролики наряду с рекламой. Это классно! Возможно, что через 10—15 лет наши дети уже не будут видеть ничего удивительного в рекламе с оригинальным цветом.

Этническое различие

Культура воспитания в разных странах тоже может повлиять на формирование мнения о менструации. В России с этим проблем меньше, так как в стране религия занимает далеко не первое место в жизни людей.

Ориентация на Европу и США сыграла свою роль в принятии общественных движений в сторону открытости к разговорам на интимные темы. В то же время, в несветских государствах девочки до сих пор должны быть скрытными в вопросах личной гигиены. Если в Египте и ряде других стран до сих пор известны случаи женского обрезания, лишающие девочку возможности испытывать оргазм, то о каком принятии критических дней можно говорить?

Надежда лишь на то, что постепенно люди станут более образованными в плане физиологии и научатся нормально воспринимать естественные процессы. А что думаете вы? Сталкивались ли с непринятием менструации со стороны мужчин или женщин? Расскажите в комментариях, как это выражалось.