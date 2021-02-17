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Врач рассказал об опасности «кубиков» на животе у женщин 

Lenta.ru и ещё 1 9 часов назад
Врач рассказал об опасности «кубиков» на животе у женщин
Фото: Lenta.ru
Прокачка мышц брюшного пресса и чрезмерное увлечение похудением могут быть опасны для здоровья женщины. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал главный врач медицинского центра Московского физико-технического института (МФТИ) Алексей Чуршин.
По его словам, желание обрести «кубики» на животе способно привести к нарушению менструального цикла, проблемам с фертильностью и психикой.

«Нередко отмечается гормональный дисбаланс в сторону относительной гиперандрогении — преобладания активности мужских половых гормонов, когда женская фигура и кожа могут напоминать мужскую», — отметил Чуршин.

Он добавил, что физиологически «кубики» не особо характерны для женщин, даже не у всех спортсменок. Обычно они появляются в результате серьезных и профессиональных тренировок, например, в спортивной гимнастике, легкой атлетике, бодибилдинге.
Ранее персональный тренер Ханна Льюис сообщила, что жир на животе нельзя убрать, качая пресс в спортзале, поскольку потеря веса происходит при дефиците калорий и регулярных физических нагрузках. Владелец тренажерного зала Ричард Тидмарш указал, что даже при соблюдении этих условий заметные «кубики» пресса недостижимы для большинства людей.
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Здоровье , Алексей Чуршин , АГН "Москва"
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