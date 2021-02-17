Врач рассказал об опасности «кубиков» на животе у женщин 

Прокачка мышц брюшного пресса и чрезмерное увлечение похудением могут быть опасны для здоровья женщины. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал главный врач медицинского центра Московского физико-технического института (МФТИ) Алексей Чуршин

По его словам, желание обрести «кубики» на животе способно привести к нарушению менструального цикла, проблемам с фертильностью и психикой.

«Нередко отмечается гормональный дисбаланс в сторону относительной гиперандрогении — преобладания активности мужских половых гормонов, когда женская фигура и кожа могут напоминать мужскую», — отметил Чуршин.

Он добавил, что физиологически «кубики» не особо характерны для женщин, даже не у всех спортсменок. Обычно они появляются в результате серьезных и профессиональных тренировок, например, в спортивной гимнастике, легкой атлетике, бодибилдинге.