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Диетолог рассказала о вреде диет при похудении 

Lenta.ru 6 часов назад
Диетолог рассказала о вреде диет при похудении
Фото: @the_fitness_dietitian
Австралийский диетолог Лиэнн Уорд (Leanne Ward) рассказала о вреде диет при похудении. Об этом сообщает издание Daily Mail.
По словам эксперта, чтобы сбросить вес, необходим активный метаболизм, а при продолжительных диетах и голодании он замедляется. «Иногда для улучшения метаболизма нужно больше есть, избавиться от дефицита калорий и прибавить несколько килограммов, чтобы затем вновь похудеть», — утверждает она.
Для ускорения метаболизма Уорд рекомендует употреблять белок при каждом приеме пищи, избегать дефицита калорий, тренироваться с весами и каждую ночь хорошо высыпаться.

«Когда вы правильно питаетесь, регулярно занимаетесь спортом и хорошо спите, уровень метаболизма будет хорошим», — объяснила она.

Уорд отметила, что людям необходимо от семи до девяти часов сна в сутки, причем важна не только продолжительность, но и качество отдыха. Чтобы лучше высыпаться, она рекомендует перед сном ограничивать синий свет и не ложиться спать сразу после еды или употребления алкоголя.
Ранее Уорд рассказывала о правильном питании для похудения. По ее словам, не нужно морить себя голодом или отказываться от любимых блюд. Достаточно следить за размером порций.
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