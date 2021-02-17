Почему постоянно хочется есть и что с этим делать 

Вы не сидите на диете, не бегаете марафоны и не беременны, но почему-то все время хотите есть? Причин может быть множество, а решение проблемы — совсем не еда Причина: зима

На протяжении миллионов лет эволюции организм человека учился адаптироваться к погодным условиям и смене времен года. Собственно, все мы — потомки тех, кто научился перестраивать свой метаболизм при первых признаках похолодания.

Короткий темный день и длинные ночи тело воспринимает как повод синтезировать гормоны, ответственные за накопление жира и экономию энергии. Пусть супермаркеты теперь работают круглосуточно, а зима не заставляет сидеть дома и впадать в спячку, но древние настройки невозможно отменить логическими доводами.

Что делать:

— Главное — не сидите на диете, так организм начнет требовать дополнительных калорий еще активнее. Лучше накормите его блюдами, которые дают комфортное ощущение сытости при минимуме калорий. Идеальны теплые овощные салаты с фасолью и другими бобовыми, густые пряные супы, жирная морская рыба.

— Используйте достижения цивилизации, которые помогают имитировать солнечные дни и «бодрить» организм в ожидании весны. Будильники, имитирующие рассвет, лампы холодного синего спектра и адекватные дозы витамина D отлично зарекомендовали себя в медицинской практике.

Причина: дефицит хрома

Непреодолимая тяга к еде, особенно сладкой, может говорить о дефиците витаминов и микроэлементов. Частая проблема — недостаток хрома. Этот элемент участвует в углеводном обмене, улучшая проницаемость клеток для глюкозы — основного источника энергии. При дефиците хрома питательные вещества из крови не могут попасть в клетку, что, в свою очередь, обостряет тягу к быстрым углеводам.

Что делать:

— В первую очередь обсудите проблему с врачом и сделайте анализ крови на содержание макро— и и микроэлементов.

— В качестве профилактики дефицита хрома можно использовать пивные дрожжи, яйца, орехи, печень, твердый сыр.

Причина: недосып

Дефицит сна, равно как и другие виды стресса (запишем сюда чрезмерные физические нагрузки, переохлаждение, нервное напряжение) стимулирует усиленную выработку гормона стресса кортизола. На коротких дистанциях это даже неплохо — помогает взбодрить организм и найти решение проблемы.

Однако несколько дней недосыпа, как и хронический стресс в принципе, заставляют организм под действием кортизола менять баланс и других гормонов. В частности, снижается синтез лептина, отвечающего за чувство насыщения, а уровень гормона голода грелина, наоборот, растет.

Что делать:

Качественный сон — один из самых важных компонентов счастливой и здоровой жизни. Все, что от вас требуется, — всего лишь провести в постели свои законные 7–8 часов. И пусть сериалы и шоколадки подождут.

Причина: много соли

Причина того, что организм постоянно просит еды, может скрываться в самой еде. Главные подозреваемые — соленые и пряные блюда, а также сладкие газированные напитки.

Что делать:

— Подсчитайте, сколько соли в вашем ежедневном рационе. ВОЗ Минздрав России солидарны в рекомендации употреблять не более 5 г натрий хлора в сутки (для сравнения, типичный житель России съедает в два раза больше).

— Обратите внимание, что соль часто скрывается в продуктах, которые не кажутся солеными. Часто это сухие готовые завтраки, хлеб, все виды полуфабрикатов, колбасные изделия, печенье, консервы.

Причина: обезвоживание

Не секрет, что жажда часто маскируется под голод. В таком случае он может беспокоить даже после плотного приема пищи, но быстро проходит, стоит лишь выпить один-два стакана воды или травяного чая.

Что делать:

— Следите за питьевым режимом. Потребность в жидкости зависит от погоды и физической активности, но в среднем составляет 30 мл воды на килограмм массы тела.

— Сократите потребление соли, крепкого чая и других продуктов-диуретиков.

Причина: скоро месячные

Уровень одного из главных женских гормонов — эстрогена — постоянно колеблется в течение цикла. В дни овуляции его концентрация на пике, и мы можем хоть целый день не думать о еде. Но ближе к началу менструации уровень эстрогенов падает до минимума, возбуждая поистине зверский аппетит.

Что делать:

В последнюю неделю цикла включите в меню листовую зелень, отруби и бобовые — эти продукты стабилизируют гормональный фон. Порадуйте тело долгой прогулкой на свежем воздухе: функциональная физическая нагрузка средней интенсивности помогает справляться с приступами аппетита. А уж после сможете с чистой совестью вознаградить себя конфетой.

Причина: преддиабет

Повышенное чувство голода — один из тревожных симптомов развивающейся инсулинорезистентности. Это заболевание, при котором глюкоза не может проникнуть в клетку и обеспечить ее энергией, а в головной мозг снова и снова отправляется импульс для активизации чувства голода.

Что делать:

— Уточните диагноз — терапевт наверняка назначит глюкозотолерантный тест (лабораторный анализ крови).

— Снизьте процент жировой ткани: большое ее количество, особенно накопленное в области талии, связывают с высоким риском инсулинорезистентности.