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У москвички из-за хурмы мог разорваться живот 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 9 часов назад
У москвички из-за хурмы мог разорваться живот
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Ей поставили диагноз острая кишечная непроходимость и назначили срочную операцию; оказалось, что женщина очень любит хурму. И за пять дней до госпитализации съела 1,5 килограмма оранжевых фруктов. За день», — говорится в сообщении. В хурме содержатся смолистые и вяжущие вещества, которые склеивают остатки пищи. Фрукт опасен, если есть его много. По словам врачей, из-за хурмы диаметр кишечника пациентки увеличился до 24 сантиметров при норме 3–6 сантиметров. Через два дня орган «разорвался бы», но врачи успели сделать ей операцию. В настоящее время жизни и здоровью москвички ничто не угрожает, пишет телеграм-канал Baza. Ранее «ФедералПресс» сообщил, какие правила питания помогут дольше прожить. Фото: pxhere.com
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