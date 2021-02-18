Россия приступила к третьей фазе испытаний «Спутника Лайт» 

В четверг, 18 февраля, начались международные испытания однокомпонентной версии первой российской вакцины от коронавируса. Также разработчики готовятся к испытаниям новой, назальной формы «Спутника V».

Сразу четыре новости о грядущих исследованиях, направленных на скорейшую победу над пандемией, появились сегодня в блоге Сергея Собянина . Первое, но не обязательно главное — создатели «Спутника V» перешли к третьей фазе испытаний «Спутника Лайт», причем сразу и в России (а именно в Москве), и в Объединенных Арабских Эмиратах. Необходимость делать два укола с интервалом в три недели мэр Москвы называет «главным недостатком» классического «Спутника», а его лайт-вариант позволит упростить и производство, и логистику.

Правда у однокомпонентной формы могут быть свои недостатки — одна инъекция вакцины не обязательно будет столь же эффективна, даже если объем дозы будет повышен. Станет ли это проблемой? Комментирует главный инфекционист «Медси», доктор медицинских наук, профессор Ирина Шестакова

Ирина Шестакова главный инфекционист «Медси», доктор медицинских наук, профессор «Предполагается, что в любом случае эта вакцина должна быть эффективна на три-четыре месяца в обязательном порядке. Может быть, защищенность от вируса после введения одной дозы будет меньше. Когда вакцина двухкомпонентная, то вторая доза — это своего рода бустерная вакцина, то есть она усиливает иммунный ответ. Другое дело, что будут, вероятно, в процессе этих исследований изучать ее эффективность в плане того, насколько человек будет защищен от развития среднетяжелых и тяжелых форм».

Второй анонс Собянина касается другой формы «Спутника V» — назальной. Вакцина будет вводиться через нос и позволит «формировать иммунитет в зоне носоглотки». Как пишет мэр, «препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты». Его клинические исследования тоже планируется провести в Москве.

Зачем нужна назальная форма вакцины, на все три фазы испытаний которой уйдут месяцы, если к тому времени в России уже будут и «Спутник V», и — будем надеяться — «Спутник Лайт»? Вот как это объясняет врач-иммунолог Владимир Болибок

Владимир Болибок врач-иммунолог «В форме капель или в форме спрея в нос вакцина „Спутник“ была бы очень полезна для иммунизации детей. Там не требуется создание какого-то очень высокого протективного иммунитета общего характера. Самое главное, чтобы у них развился такой уровень иммунитета, чтобы они не становились вирусоносителями и не передавали вирус дальше — вот какая задача здесь. Такая вакцина может быть также востребована и в целях реиммунизации. То есть у людей, которые получили инъекцию, к примеру, „Спутником Лайт“, будет не очень высокий иммунитет, но для реиммунизации вполне возможно применение назальной вакцины».

Наконец, еще две новости от московской мэрии касаются оригинального «Спутника V». Вакцину в ближайшее время начнут испытывать на несовершеннолетних — на базе детской больницы имени Башляевой будут проведены три фазы исследования с участием подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В случае успеха минимальный возраст россиян, допущенных до вакцинации, будет снижен.

Кроме того, разработчики «Спутника V» намерены предметно исследовать длительность защитного эффекта препарата. Две тысячи человек, получившие первый компонент вакцины от трех до шести месяцев назад, будут ежемесячно сдавать тест на антитела. Соответствующее исследование началось ранее на этой неделе.