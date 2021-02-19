Ещё
Далее:
Читайте также:

9 опасных причин похудения без видимых причин 

Passion.ru и ещё 1 4 часа назад
9 опасных причин похудения без видимых причин
Фото: Passion.ru
Не спешите радоваться, если внезапно начали сбрасывать вес и при этом ничего не делали для этого.
Специалисты назвали журналу Fit for Fun опасные причины внезапного похудения. Среди них — заражение ленточным червем. Паразиты фактически питаются вами, и из-за недостатка питательных веществ вы и худеете, но ничего хорошего от этого для вас не будет. Также к подобному эффекту могут привести острые или хронические заболевания, из-за которых снижается аппетит, в частности, туберкулез.
Способствовать потере веса могут и воспалительные процессы в кишечнике, вызванные, например, язвенным колитом или болезнью Крона, а также расстройства пищевого поведения (булимия или анорексия). Не диагностированная аллергия на продукты питания (непереносимость лактозы, фруктозы, глютена) — еще одна причина необъяснимого похудения.
При внезапном похудении также стоит проверить, нормально ли работает ваша щитовидная железа. Если она гиперактивна, гормонов производит слишком много, из-за чего метаболизм ускоряется. Скрытые онкологические заболевания поджелудочной железы приводят к подобному эффекту.
Эксперты также уверяют, что неожиданное похудение может быть признаком начавшегося слабоумия. Происходит это потому, что порой люди с данным недугом страдают от снижения аппетита или попросту забывают поесть вовремя. Злоупотребление алкоголем и запрещенными веществами, кстати, приводит к подобному эффекту.
Видео дня. Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
Passion.ru: последние новости
Как узнать, нужно ли вам удалять зубы мудрости Как узнать, нужно ли вам удалять зубы мудрости Звон в ушах может говорить о наличии опасных заболеваний Звон в ушах может говорить о наличии опасных заболеваний Какие 3 псевдоздоровые привычки могут сократить вашу жизнь Какие 3 псевдоздоровые привычки могут сократить вашу жизнь
Женский форум
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
02:40
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Звёзды
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
11:59
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
Красота
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
10:40
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
Звёзды
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
02:59
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
Звёзды
Почему супруги изменяют друг другу
06:53
Почему супруги изменяют друг другу
Любовь
Что будет, если каждый день пить льняное масло
10:44
Что будет, если каждый день пить льняное масло
Здоровье
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
00:19
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
Красота
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
06:14
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
Еда
Как выглядели российские звезды до популярности
09:33
Как выглядели российские звезды до популярности
Звёзды
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
08:04
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение