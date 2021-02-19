9 опасных причин похудения без видимых причин 

Не спешите радоваться, если внезапно начали сбрасывать вес и при этом ничего не делали для этого.

Специалисты назвали журналу Fit for Fun опасные причины внезапного похудения. Среди них — заражение ленточным червем. Паразиты фактически питаются вами, и из-за недостатка питательных веществ вы и худеете, но ничего хорошего от этого для вас не будет. Также к подобному эффекту могут привести острые или хронические заболевания, из-за которых снижается аппетит, в частности, туберкулез.

Способствовать потере веса могут и воспалительные процессы в кишечнике, вызванные, например, язвенным колитом или болезнью Крона, а также расстройства пищевого поведения (булимия или анорексия). Не диагностированная аллергия на продукты питания (непереносимость лактозы, фруктозы, глютена) — еще одна причина необъяснимого похудения.

При внезапном похудении также стоит проверить, нормально ли работает ваша щитовидная железа. Если она гиперактивна, гормонов производит слишком много, из-за чего метаболизм ускоряется. Скрытые онкологические заболевания поджелудочной железы приводят к подобному эффекту.

Эксперты также уверяют, что неожиданное похудение может быть признаком начавшегося слабоумия. Происходит это потому, что порой люди с данным недугом страдают от снижения аппетита или попросту забывают поесть вовремя. Злоупотребление алкоголем и запрещенными веществами, кстати, приводит к подобному эффекту.