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Врач рассказала об опасности раздельного питания 

Lenta.ru и ещё 1 16 часов назад
Валеолог объяснила, как раздельное питание влияет на ЖКТ
Фото: РИА Новости
Раздельное питание может быть опасно, так как любые сильные ограничения в питании способны вызвать ухудшение здоровья. Например, привести к возникновению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и истощению пищеварительной системы. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала врач-валеолог Надежда Чернышова.
Она отметила, что основателем теории раздельного питания в США был натуропат Герберт Шелтон, у которого не было медицинского образования. В какой-то момент его последователи, которые придерживались очень жесткой диеты, начали умирать от расстройств пищеварения. Некоторые люди, например, питались только водой и соками.

«Из-за такой диеты семилетняя девочка, отец которой кормил ее подобным образом 41 день по рекомендации Шелтона, умерла от пневмонии», — сказала медик.

Чернышова указала, что у человека желудок и двенадцатиперстная кишка устроены так, что могут переваривать одновременно разные виды продуктов. Также эволюционно люди привыкли питаться смешанной едой. «Если мы чего-то не добавляем, организм дополнительно затрачивает силы, чтобы компенсировать нехватку этого продукта», — сказала она.
Врач добавила, что главное в питании — это не переедать. Особенно это актуально в праздники.
Ранее клинический психолог, специалист по рациональному питанию Иван Алименко говорил, что приверженность правильному питанию способно вызвать психологические проблемы.
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