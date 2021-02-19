Валеолог объяснила, как раздельное питание влияет на ЖКТ

Раздельное питание может быть опасно, так как любые сильные ограничения в питании способны вызвать ухудшение здоровья. Например, привести к возникновению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и истощению пищеварительной системы. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала врач-валеолог Надежда Чернышова.

Она отметила, что основателем теории раздельного питания в США был натуропат Герберт Шелтон, у которого не было медицинского образования. В какой-то момент его последователи, которые придерживались очень жесткой диеты, начали умирать от расстройств пищеварения. Некоторые люди, например, питались только водой и соками.

«Из-за такой диеты семилетняя девочка, отец которой кормил ее подобным образом 41 день по рекомендации Шелтона, умерла от пневмонии», — сказала медик.

Чернышова указала, что у человека желудок и двенадцатиперстная кишка устроены так, что могут переваривать одновременно разные виды продуктов. Также эволюционно люди привыкли питаться смешанной едой. «Если мы чего-то не добавляем, организм дополнительно затрачивает силы, чтобы компенсировать нехватку этого продукта», — сказала она.

Врач добавила, что главное в питании — это не переедать. Особенно это актуально в праздники.