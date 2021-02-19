Россиянки в Сети поделились самыми эффективными и странными советами из народной медицины

"Из народной медицины — я полоскаю нос солёной водой при простуде, мне помогает. Ещё чаек с лимоном и медом…"
"Я с ковидом лежала когда, жгла березовый дёготь. Три дня и вкус и обоняние вернулись))"
"Как то лечилась от бронхита ветками малины, мне заваривали. Очень помогло, со вмещала с стропом Бронхикум. Ну и банки на согревающем мази…"
"А мне от ячменя на глазу помогает красная нить, невероятно но факт. Это бабушка научила. Нужно красной нитью перевязать безымянный и средний палец на противоположной руке относительно того глаза, на котором выскочил ячмень, по типу 8ки, перевязать несколько раз. Через 2-3 дня ячмень проходит…"
"Мама сказала капусту приложить. Т.к. была пятница, больница закрыта, а без рецепта у нас ничего не купишь, выбора не было. Блин, и реально помогло. Боль сняло, отек сняло. Красота…".
"Свекровь собралась восстанавливать лёгкие сыну ОВСОМ (он тяжело отходил от ковида, 75% поражение было). И очень обиделась, когда он отказался…"
"Моя знакомая говорит, что бы меньше болеть, нужно еловыми ветками обматываться и так 4 часа ходить…".
"Я не знаю как мы выжили когда родители над нами ставили такие эксперименты:1.сок лука в нос от насморка 2. редька с медом и молоком от кашля 3. Плевки в глаза и фигушки от ячменя. 4.ихтиоловая мазь от чири 5. Что бы остановить воспаление вросшего ногтя прикладывали запеченый лук…"
"До сих пор помню, как мама решила из меня паразитов вывести с помощью советов из газеты ЗОЖ. С чего она решила, что у меня паразиты, так я ночами зубами скребла сильно и вот вычитав, в этой же газетёнке, что это либо лямблии, либо острицы, решила избавить меня от них. Значит 1 рецепт от лямблий: выдавить 3 головки (не зубчика) чеснока, сок процедить через марлю и выпить чистый сок чеснока. Так делать в течении 3х дней…я 11-ти летняя осилила 2 дня и то было ощущение, что от меня пытаются избавиться…"
"Мазали горло керосином в детстве, от ангины… еще советовали от той же ангины есть соленые огурцы…"
"У меня нейродермит. В детстве я ела истолченную к муку яичную скорлупу сбрызнутую каплей лимонного сока. Для чего? В газете ЗОЖ так написано…"
" У мамы был особенный рецепт, кашицу из чеснока на запястье примотать от простуды…".
"Моя бабушка лечилась уринотерапией. Считала, что тёплая и даже горячая моча помогает снимать боли в суставах. Представляете аромат в доме, когда она подогревала или кипятила мочу?…".