Россиянки в Сети поделились самыми эффективными и странными советами из народной медицины

Народная медицина всегда была особенно популярна в России, и, как выяснил "Рамблер", даже в 2021 году многие прибегают к совсем немедицинским приемам. Так, в одном из популярных сообществ в Сети россиянки рассказали о том, какие "советы бабушек" и рецепты из народной медицины оказались эффективными, а какие показались абсурдными.

Многие, как выяснилось, прибегают к народной медицине при простудных заболеваниях и даже при коронавирусе и бронхите:

"Из народной медицины — я полоскаю нос солёной водой при простуде, мне помогает. Ещё чаек с лимоном и медом…"

"Я с ковидом лежала когда, жгла березовый дёготь. Три дня и вкус и обоняние вернулись))"

"Как то лечилась от бронхита ветками малины, мне заваривали. Очень помогло, со вмещала с стропом Бронхикум. Ну и банки на согревающем мази…"

Кто-то справляется с ячменем на глазах только народными средствами:

"А мне от ячменя на глазу помогает красная нить, невероятно но факт. Это бабушка научила. Нужно красной нитью перевязать безымянный и средний палец на противоположной руке относительно того глаза, на котором выскочил ячмень, по типу 8ки, перевязать несколько раз. Через 2-3 дня ячмень проходит…"

Одна из пользовательниц Сети рассказала, что вовремя грудного кормления, никак не могла избавиться от отеков и болей, пока не прислушалась к совету мамы:

"Мама сказала капусту приложить. Т.к. была пятница, больница закрыта, а без рецепта у нас ничего не купишь, выбора не было. Блин, и реально помогло. Боль сняло, отек сняло. Красота…".

Оказалось, многие до сих пор пользуются "советами из прошлого":

"Свекровь собралась восстанавливать лёгкие сыну ОВСОМ (он тяжело отходил от ковида, 75% поражение было). И очень обиделась, когда он отказался…"

"Моя знакомая говорит, что бы меньше болеть, нужно еловыми ветками обматываться и так 4 часа ходить…".

Кроме того, россиянки рассказали, как в детстве родители пытались вылечить все народными советами:

"Я не знаю как мы выжили когда родители над нами ставили такие эксперименты:1.сок лука в нос от насморка 2. редька с медом и молоком от кашля 3. Плевки в глаза и фигушки от ячменя. 4.ихтиоловая мазь от чири 5. Что бы остановить воспаление вросшего ногтя прикладывали запеченый лук…"

"До сих пор помню, как мама решила из меня паразитов вывести с помощью советов из газеты ЗОЖ. С чего она решила, что у меня паразиты, так я ночами зубами скребла сильно и вот вычитав, в этой же газетёнке, что это либо лямблии, либо острицы, решила избавить меня от них. Значит 1 рецепт от лямблий: выдавить 3 головки (не зубчика) чеснока, сок процедить через марлю и выпить чистый сок чеснока. Так делать в течении 3х дней…я 11-ти летняя осилила 2 дня и то было ощущение, что от меня пытаются избавиться…"

"Мазали горло керосином в детстве, от ангины… еще советовали от той же ангины есть соленые огурцы…"

"У меня нейродермит. В детстве я ела истолченную к муку яичную скорлупу сбрызнутую каплей лимонного сока. Для чего? В газете ЗОЖ так написано…"

" У мамы был особенный рецепт, кашицу из чеснока на запястье примотать от простуды…".

А кто-то годами практиковал уринотерапию: