Врачи рассказали об опасности витамина D 

Врач-терапевт Лариса Алексеева предупредила об опасности витамина D. Об этом она рассказала телеканалу «360».

В частности, она указала, что витамин необходимо принимать в назначенной врачом дозировке, иначе есть вероятность столкнуться с побочными эффектами. Среди них она отметила кожный зуд, головную боль и тошноту. Чтобы избежать передозировки, лучше приобретать витамины, которые продаются в специальных профилактических дозировках. Медик уточнила, что безопасной дозой витамина D считается 600 МЕ.

Витамин D — это группа биологически активных веществ, которые отвечают за усвоение в организме фосфора и кальция, что очень важно для поддержания здоровья костей. Его хронический дефицит значительно повышает риск развития сахарного диабета, псориаза, артериальной гипертонии, бронхолегочных и аутоимунных воспалительных заболеваний. При его недостатке происходит нарушение обмена кальция и снижение его уровня в крови.