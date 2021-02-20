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Врачи рассказали об опасности витамина D 

Lenta.ru 5 часов назад
Врачи рассказали об опасности витамина D
Фото: РИА Новости
Врач-терапевт Лариса Алексеева предупредила об опасности витамина D. Об этом она рассказала телеканалу «360».
В частности, она указала, что витамин необходимо принимать в назначенной врачом дозировке, иначе есть вероятность столкнуться с побочными эффектами. Среди них она отметила кожный зуд, головную боль и тошноту. Чтобы избежать передозировки, лучше приобретать витамины, которые продаются в специальных профилактических дозировках. Медик уточнила, что безопасной дозой витамина D считается 600 МЕ.
Витамин D — это группа биологически активных веществ, которые отвечают за усвоение в организме фосфора и кальция, что очень важно для поддержания здоровья костей. Его хронический дефицит значительно повышает риск развития сахарного диабета, псориаза, артериальной гипертонии, бронхолегочных и аутоимунных воспалительных заболеваний. При его недостатке происходит нарушение обмена кальция и снижение его уровня в крови.
Ранее американская фармацевтка Сьюзи Коэн раскрыла перечень необычных симптомов нехватки витамина D. При дефиците этого витамина появляются акне, аритмия сердца, высокое кровяное давление, слезливость, усталость, раздраженный кишечник, вздутие живота, сухой кератоконъюнктивит, боли в теле, слабость мышц, снижение когнитивных функций, невропатия, макулодистрофия, хрипение, аллергия, красный плоский лишай.
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