Главные причины низкого либидо 

Проблемы с либидо могут возникать не только в пожилом возрасте. Очень часто молодые люди тоже сталкиваются с подобными проблемами. Иногда это связано с психологическими причинами, но в некоторых случаях нежелание близости может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Стресс, усталость — безусловно все это может влиять на человека, но что делать, если подобное состояние возникает у него слишком часто?

Врач-гинеколог и кандидат медицинских наук рассказывает о том, почему в зрелом возрасте могут возникать проблемы с либидо и в каких случаях необходимо обращаться за помощью к специалистам.