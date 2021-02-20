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Главные причины низкого либидо 

Елизавета Назарова 1 час назад
Проблемы с либидо могут возникать не только в пожилом возрасте. Очень часто молодые люди тоже сталкиваются с подобными проблемами. Иногда это связано с психологическими причинами, но в некоторых случаях нежелание близости может сигнализировать о проблемах со здоровьем.
Стресс, усталость — безусловно все это может влиять на человека, но что делать, если подобное состояние возникает у него слишком часто?
Врач-гинеколог и кандидат медицинских наук рассказывает о том, почему в зрелом возрасте могут возникать проблемы с либидо и в каких случаях необходимо обращаться за помощью к специалистам.
Ранее "Рамблер" сообщал, что женщина раскрыла измены мужа по одной детали на фото.
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