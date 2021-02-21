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Мясников назвал снижающие риск диабета продукты 

Lenta.ru 10 часов назад
Мясников назвал снижающие риск диабета продукты
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые снижают риск развития диабета второго типа. Его слова приводит РИА Новости.

«Бокал красного вина, четыре чашки кофе в день и стакан молока снизят риски развития диабета»,

— сказал он.
Специалист уточнил, что на возникновение заболевания влияют генетика, лишний вес и возраст, при этом наличие большого количества жира на животе может свидетельствовать о нечувствительности к инсулину. Также к развитию диабета в будущем склонны недоношенные младенцы.
По мнению британского диетолога Майкла Мосли, черный хлеб, как правило, рекомендуют употреблять больным диабетом второго типа. Он служит альтернативой белому, однако такая «замена» может повысить уровень сахара в крови.
Ранее ученые из Китая, Австралии и Катара обнаружили неожиданный вред от регулярного потребления куриных яиц. Эксперты проанализировали данные о питании 8545 человек, собранные с 1991 по 2009 годы. Ученые установили, что ежедневное потребление более 38 граммов яиц увеличивает риск развития диабета второго типа на 25 процентов. У людей, которые ели по одному яйцу в день (более 50 граммов), риск заболевания возрастал на 60 процентов. Среди женщин этот показатель был выше, чем среди мужчин.
Сахарный диабет второго типа возникает, когда клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, становятся неспособными производить его в достаточном количестве или когда выработанный инсулин не воспринимается организмом. Для лечения необходимо совмещать диету, умеренные физические нагрузки и терапию различными лекарственными препаратами.
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Здоровье , Александр Мясников , РИА Новости
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