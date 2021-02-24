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Ученые рассказали о способе борьбы с головной болью 

Ferra.ru и ещё 1 4 часа назад
Ученые рассказали о способе борьбы с головной болью
Фото: Ferra.ru
Американские ученые рассказали о способе борьбы с головной болью. Помимо прочего их рекомендации могут помочь при нарушении сна и депрессии.
Речь о физической активности, которую необходимо выполнять еженедельно. По данным ученых, это является эффективным способом уменьшить интенсивность и частоту приступов. Кроме того, упражнения способствуют высвобождению эндорфинов и способны уменьшить боль и снизить стресс.
В рамках исследования специалисты привлекли порядка пяти тысяч человек с диагностированной мигренью. Их разделили на две группы, учитывая их уровень физической подготовки. Первая группа состояла из людей, которые не уделяют времени физическим нагрузкам, вторую группу, в свою очередь, поделили еще на подгруппы в зависимости от уделяемого тренировкам времени. Выяснилось, что те, кто тратит на спорт более 2,5 часа в неделю меньше сталкиваются с головной болью.
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