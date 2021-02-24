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Употребление орехов спасает от преждевременной смерти 

Мария Грибова 7 часов назад
Употребление большого количества растительного белка в орехах спасает от преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и деменции у женщин старше 50 лет. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association.
Исследователи разделили испытуемых на пять равных групп (квинтили) в зависимости от уровня потребления животного, а также растительного белка. Выяснилось, что у женщин, которые чаще всего употребляли растительный белок, риск смерти независимо от причины по сравнению с участниками из первого квинтиля сократился на девять процентов, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и деменции — на 12 и 21 процент соответственно.
Высокий уровень потребления обработанного красного мяса повышал риск смерти от деменции на 20 процентов. Высокий уровень потребления необработанного мяса, яиц и молочных продуктов связано с повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 12, 24 и 11 процентов.
Специалисты определили, что замена красного мяса, яиц или молочных продуктов орехами снижает риска смерти от всех причин на 12-47 процентов в зависимости от заменяемого типа белка.
Ранее «Рамблер» писал о том, как колбаса влияет на организм, и правда ли она так вредна.
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