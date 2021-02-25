Диетолог дала семь простых советов начинающим худеть людям 

Диетолог Рейчел Пол (Rachel Paul) дала семь простых советов людям, которые собираются похудеть. Ее слова приводит NDTV.

Врач отметила, что похудение не должно быть сложным и мучительным процессом. По ее словам, главное выстроить систему питания, а не морить себя голодом.

В первую очередь Пол рекомендует планировать рацион заранее: в идеале, продумать план питания на неделю вперед. Начинающим диетолог советует составить меню на следующий день: закупить продукты и либо заранее приготовить блюда, либо сделать заготовки для быстрого приготовления.

На завтрак и в качестве перекусов, по мнению врача, лучше выбирать богатую белками и жирами пищу, например, яйца, лосось и авокадо. На обед и ужин половину тарелки стоит заполнить овощами: они богаты клетчаткой, витаминами и полезными питательными веществами.

Что касается богатых углеводами продуктов, Пол советует выбирать те, которые приносят больше всего удовольствия. Источниками полезных углеводов она называет чечевицу, бобовые, фрукты, овощи, коричневый рис, киноа, пшеницу и овес. Диетолог подчеркнула, что порции этих продуктов должны быть небольшими, но их нельзя полностью исключать из рациона.

В начале диеты врач рекомендует создавать небольшой дефицит калорий, чтобы привыкнуть к ограничениям в питании и не сорваться в первую же неделю. Также очень важно изучить себя и понять, в какое время больше всего хочется есть. В этот момент стоит сытно перекусить орехами, семечками, греческим йогуртом или творогом.

Психологическая составляющая играет большую роль в похудении: если человек обычно утешает себя едой, ему нужно постепенно избавляться от этой привычки. Пол советует найти альтернативу: вместо того, чтобы съесть шоколадку, можно пойти прогуляться, поплавать, пообщаться с другом или заняться любым приятным делом.

Диетолог отметила, что помимо следования этим советам стоит периодически разминаться в течение дня и регулярно заниматься спортом. Полноценный сон, уменьшение стресса и отказ от алкоголя и сигарет — также важные составляющие эффективного плана похудения.