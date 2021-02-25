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Диетолог дала семь простых советов начинающим худеть людям 

Lenta.ru 4 часа назад
Диетолог дала семь простых советов начинающим худеть людям
Фото: Depositphotos
Диетолог Рейчел Пол (Rachel Paul) дала семь простых советов людям, которые собираются похудеть. Ее слова приводит NDTV.
Врач отметила, что похудение не должно быть сложным и мучительным процессом. По ее словам, главное выстроить систему питания, а не морить себя голодом.
В первую очередь Пол рекомендует планировать рацион заранее: в идеале, продумать план питания на неделю вперед. Начинающим диетолог советует составить меню на следующий день: закупить продукты и либо заранее приготовить блюда, либо сделать заготовки для быстрого приготовления.
На завтрак и в качестве перекусов, по мнению врача, лучше выбирать богатую белками и жирами пищу, например, яйца, лосось и авокадо. На обед и ужин половину тарелки стоит заполнить овощами: они богаты клетчаткой, витаминами и полезными питательными веществами.
Что касается богатых углеводами продуктов, Пол советует выбирать те, которые приносят больше всего удовольствия. Источниками полезных углеводов она называет чечевицу, бобовые, фрукты, овощи, коричневый рис, киноа, пшеницу и овес. Диетолог подчеркнула, что порции этих продуктов должны быть небольшими, но их нельзя полностью исключать из рациона.
В начале диеты врач рекомендует создавать небольшой дефицит калорий, чтобы привыкнуть к ограничениям в питании и не сорваться в первую же неделю. Также очень важно изучить себя и понять, в какое время больше всего хочется есть. В этот момент стоит сытно перекусить орехами, семечками, греческим йогуртом или творогом.
Психологическая составляющая играет большую роль в похудении: если человек обычно утешает себя едой, ему нужно постепенно избавляться от этой привычки. Пол советует найти альтернативу: вместо того, чтобы съесть шоколадку, можно пойти прогуляться, поплавать, пообщаться с другом или заняться любым приятным делом.
Диетолог отметила, что помимо следования этим советам стоит периодически разминаться в течение дня и регулярно заниматься спортом. Полноценный сон, уменьшение стресса и отказ от алкоголя и сигарет — также важные составляющие эффективного плана похудения.
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