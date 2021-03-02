Диетолог назвала простой способ побороть тягу к сладкому 

Диетолог Пуджа Махиджа (Pooja Makhija), автор нескольких книг по принципам здорового питания, назвала простой способ побороть тягу к сладкому. Ее совет приводит издание Times of India.

Нутрициолог утверждает, что желание съесть что-то сладкое вызвано дефицитом белка в организме.

«Каждый раз, когда вы хотите сахар, ваш организм на самом деле просит белка», — объяснила она.

Исходя из этого, Махиджа предложила следить за тем, чтобы и в завтраке, и в обеде, и в ужине было достаточно белка. Употребление богатой протеинами пищи провоцирует выработку лептина — гормона сытости. А сытый человек, по словам диетолога, не будет постоянно хотеть съесть что-то сладкое.