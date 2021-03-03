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Самые распространенные ошибки, которые мечтают похудеть 

Елизавета Назарова 9 часов назад
Весной начинается сезон, когда многие люди пытаются привести себя в форму, чтобы не стесняться своего тела в открытой одежде или на пляже. Однако не все делают успехи в этом нелегком деле.
Многие женщины даже при наличии спорта в их жизни и правильного питания все равно не худеют. Несмотря на старания, это очень тяжело, поэтому теряется мотивация. На самом деле у экспертов-диетологов существует целый список самых распространенных ошибок худеющих. Например, на вес влияет недостаточное количество сна.
Смотрите видео и узнайте, какие ошибки чаще всего мешают похудеть, по мнению эксперта-нутрициолога.
Ранее "Рамблер" сообщал, что британские ученые применили новую методику восстановления печени.
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