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Пальцевой индекс: как определить, есть ли у вас проблемы с гормонами 

WomanHit.ru 19 часов назад
Как определить, есть ли у вас проблемы с гормонами
Фото: WomanHit.ru
Оказывается, что не всегда нужно идти к доктору — попробуйте этот простой метод
Мы часто говорим, что мужчины и женщины одинаковы, кроме интимных частей тела. Однако это не так — есть еще несколько биологических признаков, по которым они различаются между собой. Например, известный в медицине «пальцевой индекс».
Читайте наш материал, чтобы узнать, почему этот показатель может объяснить вам проблемы с гормональным фоном.

Когда начинают проявляться изменения

С возраста двух лет проявляется половой диморфизм, отражающийся в соотношении длины указательного и безымянного пальца. Особенно это видно на правой руке, как считают врачи. Этот процесс связан с гормонами — тестостерон отвечает за размер безымянного пальца, тогда как эстроген вызывает рост указательного пальца.

Чем это помогает врачам

Это простейший вариант генотипирования андрогеновых рецепторов у человека. Говоря простыми словами, соотношение длин пальцев указывает на то, есть ли у женщины проблемы с гормональным фоном.
Андрогены обычно являются причиной метаболических и функциональных нарушений, хотя их влияние на женский организм до сих пор не изучено до конца.
Длинный безымянный палец у женщин может говорить о поликистозе яичников, нарушении менструального цикла, проблемах с зачатием и бесплодии. Однако конечный диагноз всегда ставит доктор — пальцевой индекс лишь помогает генетикам поверхностно определить проблему.

Что вам делать

Если вы сравнили длину пальцев и обнаружили у себя нарушение, но при этом не замечали проблем с менструальным циклом, все равно нужно прийти на осмотр к доктору. Помните, что гинеколога нужно посещать не реже раза в год, а при нарушениях — раз в полгода. То же касается эндокринолога: ежегодно сдавайте анализы на гормоны репродуктивной системы и щитовидной железы, чтобы предупредить изменения фона.
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