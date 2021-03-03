Как определить, есть ли у вас проблемы с гормонами

Оказывается, что не всегда нужно идти к доктору — попробуйте этот простой метод

Мы часто говорим, что мужчины и женщины одинаковы, кроме интимных частей тела. Однако это не так — есть еще несколько биологических признаков, по которым они различаются между собой. Например, известный в медицине «пальцевой индекс».

Читайте наш материал, чтобы узнать, почему этот показатель может объяснить вам проблемы с гормональным фоном.

Когда начинают проявляться изменения

С возраста двух лет проявляется половой диморфизм, отражающийся в соотношении длины указательного и безымянного пальца. Особенно это видно на правой руке, как считают врачи. Этот процесс связан с гормонами — тестостерон отвечает за размер безымянного пальца, тогда как эстроген вызывает рост указательного пальца.

Чем это помогает врачам

Это простейший вариант генотипирования андрогеновых рецепторов у человека. Говоря простыми словами, соотношение длин пальцев указывает на то, есть ли у женщины проблемы с гормональным фоном.

Андрогены обычно являются причиной метаболических и функциональных нарушений, хотя их влияние на женский организм до сих пор не изучено до конца.

Длинный безымянный палец у женщин может говорить о поликистозе яичников, нарушении менструального цикла, проблемах с зачатием и бесплодии. Однако конечный диагноз всегда ставит доктор — пальцевой индекс лишь помогает генетикам поверхностно определить проблему.

Что вам делать