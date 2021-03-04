Почему «болят» волосы на голове 

Иногда после тугого хвоста или пучка появляется неприятное ощущение, как будто болят корни волос. Как правило, оно длится не очень долго. Однако часто дискомфорт возникает не из-за прически. Специфичная боль в корнях может говорить о проблемах со здоровьем. "Рамблер" рассказывает, в каких случаях с данным симптомом нужно обратиться к врачу.

Переохлаждение

Самая частая причина боли у корней волос — переохлаждение. Обычно это происходит у тех, кто отказывается в минусовую температуру носить шапку. Холод сильно вредит капиллярам, а регулярное переохлаждение может даже привести к воспалению сосудов головы.

Вегетососудистая дистония

Иногда дискомфорт — один из признаков вегетососудистой дистонии. Нарушение нервной системы провоцирует реакцию сосудов на внешние и внутренние факторы. Кроме того, к боли на макушке может привести сильный стресс. Из-за продолжительного эмоционального напряжения у человека снижается болевой порог.

Псориаз

Ощущение будто болят волосы может быть ранним симптом хронического воспалительного заболевания кожи. Псориаз поражает кожные покровы всего тела, в том числе на голове. Еще подобный дискомфорт в области макушки может сигнализировать о наличии грибка.