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Почему «болят» волосы на голове 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Почему «болят» волосы на голове
Фото: depositphotos.com
Иногда после тугого хвоста или пучка появляется неприятное ощущение, как будто болят корни волос. Как правило, оно длится не очень долго. Однако часто дискомфорт возникает не из-за прически. Специфичная боль в корнях может говорить о проблемах со здоровьем. "Рамблер" рассказывает, в каких случаях с данным симптомом нужно обратиться к врачу.

Переохлаждение

Самая частая причина боли у корней волос — переохлаждение. Обычно это происходит у тех, кто отказывается в минусовую температуру носить шапку. Холод сильно вредит капиллярам, а регулярное переохлаждение может даже привести к воспалению сосудов головы.

Вегетососудистая дистония

Иногда дискомфорт — один из признаков вегетососудистой дистонии. Нарушение нервной системы провоцирует реакцию сосудов на внешние и внутренние факторы. Кроме того, к боли на макушке может привести сильный стресс. Из-за продолжительного эмоционального напряжения у человека снижается болевой порог.

Псориаз

Ощущение будто болят волосы может быть ранним симптом хронического воспалительного заболевания кожи. Псориаз поражает кожные покровы всего тела, в том числе на голове. Еще подобный дискомфорт в области макушки может сигнализировать о наличии грибка.
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