Жир и сахар: диетолог назвала опасные для женского здоровья продукты

Российский врач-диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова назвала самые опасные для женского здоровья и красоты продукты. Ее слова приводит издание «Ридус»

Специалист заявила, что женщинам особенно важно следить за калорийностью рациона, так как лишний вес может привести к гинекологическим заболеваниям, развитию онкологических болезней и бесплодию. Чтобы ограничить калораж, Круглова призвала избегать продуктов, в которых очень много насыщенных жиров.

Это жирные сорта мяса, жирные колбасные изделия, мясные полуфабрикаты с повышенным содержанием жира. Они не должны быть в рационе ежедневно.

Также диетолог рекомендовала подсчитывать число простых углеводов в рационе: оно не должно превышать 40-50 граммов в день. Врач объяснила, что избыток простых сахаров может негативно влиять на синтез коллагена, что сказывается на здоровье кожи. Особенно много сахара содержится в сладостях, а также в йогуртах с фруктовыми наполнителями.

Для того, чтобы сохранить здоровье и красоту, Круглова призвала женщин придерживаться принципов здорового питания. Врач рекомендовала включить в рацион больше растительных масел и орехов, так как эти продукты богаты витамином E, необходимым для обновления клеток кожи.

Также, по ее мнению, очень важно есть много богатых пищевыми волокнами продуктов: овощи, фрукты, листовую зелень и цельнозерновой хлеб. Немаловажно регулярно употреблять жирные сорта рыбы и морепродукты, богатые жирными кислотами омега-3, которые способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Для поддержания красоты кожи, ногтей и волос стоит есть больше молочных продуктов, богатых кальцием и витаминами A и D.