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Диетолог развеяла популярные мифы о похудении 

Lenta.ru и ещё 1 11 часов назад
Диетолог развеяла популярные мифы о похудении
Фото: Lenta.ru
Диетолог Мария Малышева развеяла популярные мифы о похудении. Об этом сообщает URA.RU.
Эксперт рассказала, что специальные препараты не помогут сбросить вес, а лишь навредят организму. Она объяснила, что жировые клетки не находятся в кишечнике, и, следовательно, никакого смысла в приеме слабительного нет. Мочегонные средства и вовсе при длительном использовании могут привести к нарушению работы почек и кишечника.
Малышева также раскритиковала голодание. По ее словам, данная практика может привести привести к разрушению мышечной массы и лишь вызвать в организме стресс. Она добавила, что после отказа от диеты сброшенный вес начнет возвращаться к человеку с новой силой. При этом специалист предупредила, что не стоит отказываться от содержащих жир продуктов, так как он участвует в восстановлении энергии и тканей организма.
Ранее австралийская диетолог и нутрициолог Лора Форд также развеяла мифы о похудении и здоровом питании. Врач заявила, что углеводы необходимы для организма, поэтому нельзя полностью отказываться от них ради стройной фигуры. Помимо этого, австралийка объяснила, что безглютеновые продукты далеко не всегда лучше обычных.
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Здоровье , Мария Малышева , РИА Ura.ru
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