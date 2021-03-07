Врачи: отек ног может быть симптомом цирроза печени

Отек ног и других частей тела может оказаться признаком цирроза печени. Данный симптом указывает на то, что организм пытается восстановить нормальную работу органа, рассказали британские врачи.

Признаками цирроза печени также являются усталость, потеря веса и аппетита. Тошнота и боль в области печени также могут свидетельствовать о развитии заболевания. В результате цирроза на коже человека могут появляться сосудистые звездочки, режим сна будет нарушаться.