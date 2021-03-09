5 причин позволять себе высыпаться 

Почему важен хороший сон.

Недостаток сна ускоряет старение

Во время глубокого сна наблюдается увеличение уровня гормонов роста, которые позволяют новым клеткам заменять старые. Не позволяя себе входить в фазу глубокого сна, вы не даёте возможности вашей коже получить преимущества регенерации клеток, что приводит к их повреждению, восстановить которое быстро не получится.

Недостаток сна сводит на нет вашу диету

Как бы ни было сложно в это поверить, но сон помогает поддерживать ваш вес или даже снижать его. Во время глубокого сна происходит регулирование и восстановление всех обменных процессов, и вы получаете здоровый метаболизм. Также, пока вы сладко спите, это не даёт вам возможности бегать на кухню и производить ревизию холодильника. Поскольку ваша диета становится более здоровой и вы начинаете сокращать поздние нездоровые перекусы, ваша кожа благодарит вас за это ровным тоном и отличным тонусом.

Недостаток сна делает кожу сухой

Пока вы спите, организм регулирует уровень гидратации, позволяя коже восстанавливать необходимую влагу. Он также регулирует уровень воды, выводя лишнюю через кожу или иным путём. Когда вы недостаточно спите, гидратация вашего тела и кожи нарушается, баланс рушится, что приводит к вздутию живота, тёмным кругам и сухости кожи.

Так что, если хотите иметь здоровую, сияющую кожу и отличное настроение, не лишайте себя сна. Если возникли проблемы: вы постоянно просыпаетесь или не можете долго уснуть, — обязательно обратитесь к врачу.