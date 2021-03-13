Причины, по которым могут выпадать волосы

Действительно эта проблема очень распространена, но у нее есть масса причин. Однако перед тем, как бить тревогу, нужно разобраться, действительно ли у вас выпадают волосы. "Рамблер" помогает это понять и выяснить, в чем может быть причина.

В день у человека в среднем выпадает 100-150 волос. Эта цифра индивидуальна и зависит от количества фолликул на голове и наследственности. Когда вы смотрите на волосы на своей расческе, примерно оценивайте количество выпавших волос. Кроме того, стоит учитывать длину. Если вы видите большой комок и у вас длинные волосы, не стоит сразу же паниковать. Кроме того, стоит посмотреть на начало волоса. Он мог сломаться, но если выпал по целой длине, у его основания вы увидите белую горошину. Это волосяная луковица, и если она там есть, значит волос был не в фазе роста и выпадение для него было совершенно нормальным. Если вы все еще переживаете о том, что у вас выпадает слишком много волос, сходите на консультацию к трихологу. Он посмотрит кожу вашей головы и точно скажет о выпадении.

Теперь можно разобраться в причинах выпадения волос. Их существует бесчисленное множество, но есть и основные.

Нехватка железа

Даже, если вы сдавали анализы на ферритин и он находится в пределах нормы, то это не всегда означает, что причину нужно исключать. Так, если количество ферритина в крови проходит по нижней границе, то это значит, что у вас низкий уровень железа и это может быть причиной выпадения волос.

Гормональные изменения

У женщин часто случаются гормональные изменения в организме, из-за чего это может влиять на состояние кожи, волос и ногтей. Например такое бывает в период полового созревания, беременности или менопаузы. Иногда проблемы с гормонами появляются из-за внешних причин, что тоже становится "толчком" для выпадения волос.

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