Сигнал изнутри: 6 признаков надвигающегося нервного срыва 

Признаки нервного напряжения видно буквально на вашем лице.

Понервничать из-за надвигающихся экзаменов в университете или сдачи на права в ГАИ — это нормально. Но когда стресс становится хроническим, он наносит серьезный вред вашему здоровью: может увеличить риск депрессии, негативно повлиять на вашу иммунную систему и повысить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Стресс также может оставить след на вашем лице.

Сухая кожа, морщины и прыщи — это лишь некоторые из проявлений этого явления. Продолжайте читать, чтобы узнать, какие еще последствия стресса могут появиться на вашем лице.

Как стресс проявляется на лице

Хронический стресс может проявляться на вашем лице двумя способами. Во-первых, гормоны, которые выделяет ваше тело, когда вы чувствуете стресс, могут привести к физиологическим изменениям, которые негативно влияют на вашу кожу. Во-вторых, чувство стресса также может привести к появлению вредных привычек, таких как скрежетание зубами или кусание губ. Вот езе несколько последствий.

Угревая сыпь. Когда вы ощущаете стресс, тело вырабатывает больше гормона кортизола. Кортизол заставляет часть мозга, известную как гипоталамус, вырабатывать гормон, называемый рилизинг-гормоном кортикотропина (CRH). Считается, что CRH стимулирует выделение масла из сальных желез вокруг волосяных фолликулов. Чрезмерное производство масла этими железами может закупорить поры и привести к появлению прыщей.

Мешки под глазами. Мешки под глазами характеризуются припухлостью или отечностью под веками. С возрастом они становятся более заметными, поскольку опорные мышцы вокруг глаз ослабевают. Обвисшая кожа, вызванная потерей эластичности, также может способствовать возникновению мешков под глазами. Исследования обнаружили, что стресс, вызванный лишением сна, усиливает признаки старения, такие как морщинки, снижение эластичности и неравномерная пигментация. Потеря эластичности кожи также может способствовать образованию мешков под глазами.

Сухая кожа. Роговой слой — это внешний слой вашей кожи. Он содержит белок и липиды, которые играют решающую роль в поддержании гидратации клеток кожи. Он также действует как барьер, защищающий кожу под ней. Когда роговой слой не работает должным образом, кожа может стать сухой и зудящей. Пара исследований, проведенных на мышах, показала, что стресс нарушает барьерную функцию рогового слоя и может отрицательно влиять на удержание воды в коже. В обзоре также упоминается, что несколько исследований на людях показали, что стресс во время интервью и стресс от «разрыва брака» также могут замедлить способность кожного барьера к самовосстановлению.

Высыпания. Стресс может ослабить вашу иммунную систему. Ослабленная иммунная система может привести к дисбалансу бактерий в кишечнике и коже, известному как дисбактериоз. Когда этот дисбаланс возникает на вашей коже, это может привести к покраснению или сыпи. Известно, что стресс вызывает или усугубляет несколько состояний, которые могут вызывать сыпь или воспаление кожи, таких как псориаз, экзема и контактный дерматит.

Морщины. Стресс вызывает изменения белков в вашей коже и снижает ее эластичность. Эта потеря эластичности может способствовать образованию морщин. Стресс также может привести к активизации мимики, что также может способствовать образованию морщин.

Седые волосы и выпадение волос. Распространенная поговорка гласит, что от стресса волосы могут поседеть. Однако только недавно ученые выяснили, почему. Клетки, называемые меланоцитами, производят пигмент под названием меланин, который придает вашим волосам цвет.

Исследование 2020 года, опубликованное в журнале Nature, показало, что симпатическая нервная активность в результате стресса может привести к исчезновению стволовых клеток, которые создают меланоциты. Как только эти клетки исчезают, новые клетки теряют свой цвет и становятся серыми.

Хронический стресс также может нарушить цикл роста ваших волос и привести к состоянию, называемому телогенным отравлением. Телогеновое истощение вызывает выпадение большего, чем обычно, количества волос.

Как справиться со стрессом

Некоторые причины стресса, такие как внезапная смерть члена семьи или неожиданная потеря работы, неизбежны. Однако по иск способов справиться со стрессом и минимизировать его п оможет вам быстрее выйти из этого состояния:

Запланируйте время для расслабляющих занятий. Планирование времени для занятий, которые заставляют вас расслабиться, может помочь вам снизить стресс, если вы чувствуете себя перегруженным своим плотным графиком.

Поддерживайте здоровый образ жизни. Правильное питание и много сна помогут вашему организму лучше справляться со стрессом.

Оставайтесь активными. Упражнения могут помочь вам снизить уровень гормонов стресса и дать вам время отвлечься от причины стресса.

Говорите с другими. Разговор с другом, членом семьи или специалистом в области психического здоровья помогает многим людям справиться со стрессом.

Стресс — неизбежная часть жизни. Однако, когда стресс становится хроническим, он может оставить неизгладимое впечатление на вашем лице. Акне, седые волосы и сухая кожа — это лишь некоторые из проявлений стресса. Сведение к минимуму причин стресса в вашей жизни, которых можно избежать, и изучение методов управления стрессом могут помочь вам бороться с этими признаками преждевременного старения.