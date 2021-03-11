Диетолог назвала простой способ похудеть к лету

Врач-диетолог, ассистент кафедры здорового образа жизни и диетологии РостГМУ Виктория Дударева назвала простой способ избавиться от лишнего веса к летнему сезону. Ее рекомендации приводит информационное агентство «ДОН 24».

Чтобы похудеть к лету, по словам диетолога, нужно придерживаться рационального и здорового питания. У следящего за фигурой человека должно быть четыре-пять приемов пищи в день. «В таком случае идет меньшее напряжение всех ферментативных систем организма и пища распределяется равномерно, нормальными количествами, без перегрузок», — пояснила специалист.

Дударева считает, что при похудении полезно вести дневник питания, в котором фиксируется время каждой трапезы и список съеденных продуктов. «Когда человек начнет записывать, к концу дня он сам увидит структуру своего питания, ужаснется и подумает, что нужно рационализировать количество приемов пищи», — объяснила она.

Диетолог обратила внимание на важность перерыва между трапезами: он должен составлять в среднем три-четыре часа. При этом, по мнению Дударевой, промежуток между ужином и завтраком следующего дня не может превышать 12 часов.

До обеда желательно есть продукты, которые долго перевариваются, а также пищу, содержащую магний: крупы, макароны, фрукты, овощи. Во второй половине дня стоит употреблять блюда из рыбы, овощей, творога и кисломолочных продуктов, так как благодаря кальцию они легко усваиваются.

Помимо этого, Дударева советует восполнить нехватку магния в организме, встречающуюся весной почти у всех людей. Для этого следует есть зелень, овощи и фрукты зеленого цвета. Врач рекомендует добавить в рацион яблоки и виноград, поскольку они богаты полезными для здоровья флавоноидами.