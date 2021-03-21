Россиянки рассказали, как лечатся феном

В Сети можно найти ответ практически на любой вопрос и услышать совет на любую тему. Так, россиянки поделились оригинальным способом лечения с помощью простого фена.
Как выяснил "Рамблер" такой метод оказался популярным у многих.
"Всей семьей при простуде прогреваемся феном, и это реально работает!";
"Научила старшая сестра, как только чувствую первые симптомы простуды, грею феном грудную клетку. Снимает обычно, как рукой...", — пишут россиянки.
При этом некоторые используют такой метод для лечения от кашля:
"Не знаю как у других, но у моих детей обычно ночной кашель, который может длится часами. Раньше ничего не помогала, только вертикальное положение и ребенок засыпал сидя. Как то она вспотела, а волос у неё густой, я начала сушить ей волосы феном и заодно хорошенько прогрела им (феном) грудь и спину, заметила кашель прошёл , следующую ночь те же манипуляции с феном и опять на удивление кашель прекратился. Потом в течении дня несколько раз также прогреваю грудь и спину, кашель полностью проходит. Вот весь секрет...".