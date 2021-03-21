Россиянки рассказали, как лечатся феном

В Сети можно найти ответ практически на любой вопрос и услышать совет на любую тему. Так, россиянки поделились оригинальным способом лечения с помощью простого фена.

Как выяснил "Рамблер" такой метод оказался популярным у многих.

"Всей семьей при простуде прогреваемся феном, и это реально работает!";

"Научила старшая сестра, как только чувствую первые симптомы простуды, грею феном грудную клетку. Снимает обычно, как рукой...", — пишут россиянки.

При этом некоторые используют такой метод для лечения от кашля: