Гибель женщины после прививки британско-шведской компании AstraZeneca будет тщательно расследована, у пациентки наблюдалось необычное течение болезни, заявили в Управлении лекарственных препаратов Дании.

При этом подобные нарушения зафиксированы в ряде медицинских отчетов в Европейской базе данных о побочных эффектах после вакцинации препаратом. Похожая реакция на вакцину была выявлена в прошлую субботу в Норвегии.Исследование причин подобного течения болезни начало также Европейское агентство лекарственных средств (EMA).