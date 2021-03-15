Германия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca 

Сообщается, что к такому решению власти пришли после сообщений о плохом самочувствии у получивших вакцину. Рекомендацию приостановить прививки вынес институт Пауля Эрлиха.

Ранее британско-шведская компания AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины от коронавируса. В компании объяснили, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек, вакцинированных в Европейском союзе (ЕС) и Великобритании препаратом от коронавируса, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург остановили использование препарата из конкретной партии в миллион доз, которая была поставлена в 17 стран Европы. При этом Дания, Исландия и Норвегия остановили все свои поставки этой вакцины. По данным EMA, на территории ЕС к 12 марта было зафиксировано 22 случая тромбоза на три миллиона привившихся AstraZeneca. В регуляторе не связывают это явление с применением вакцины, однако расследование случаев смерти продолжается.