Российский врач раскрыл способы борьбы с весенней хандрой

К весне у людей начинается истощение из-за авитаминоза и эпидемий респираторных заболеваний. Способы борьбы с весенней хандрой раскрыл врач-психиатр Евгений Фомин , передает «Москва 24».

По словам Фомина, на состояние влияет и продолжительность светового дня. Несмотря на то что весной он увеличивается, он все равно слишком короткий по сравнению с летним периодом.

Фомин добавил, что весной одно состояние может сопровождаться другим.

«Например, авитаминоз может сопровождаться тревожными расстройствами. Безусловно, они влияют друг на друга. И здесь решение одного вопроса может улучшить состояние другой проблемы», — объяснил он.

Исправить ситуацию можно с помощью витамина D, позитивно влияющего на психосоматику. Его можно купить в аптеке без рецепта, но перед приемом лучше сдать анализ на уровень вещества в организме.

Также стоит увеличить физическую активность, так как спорт способствует улучшению эмоционального фона человека. Кроме того, может помочь смена обстановки, например поездка в другой город. Можно начать новое хобби, что поможет отвлечься от негативных мыслей.