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Российский врач раскрыл способы борьбы с весенней хандрой

Lenta.ru
2 часа назад
К весне у людей начинается истощение из-за авитаминоза и эпидемий респираторных заболеваний. Способы борьбы с весенней хандрой раскрыл врач-психиатр Евгений Фомин, передает «Москва 24».
По словам Фомина, на состояние влияет и продолжительность светового дня. Несмотря на то что весной он увеличивается, он все равно слишком короткий по сравнению с летним периодом.
Фомин добавил, что весной одно состояние может сопровождаться другим.
«Например, авитаминоз может сопровождаться тревожными расстройствами. Безусловно, они влияют друг на друга. И здесь решение одного вопроса может улучшить состояние другой проблемы», — объяснил он.
Исправить ситуацию можно с помощью витамина D, позитивно влияющего на психосоматику. Его можно купить в аптеке без рецепта, но перед приемом лучше сдать анализ на уровень вещества в организме.
Также стоит увеличить физическую активность, так как спорт способствует улучшению эмоционального фона человека. Кроме того, может помочь смена обстановки, например поездка в другой город. Можно начать новое хобби, что поможет отвлечься от негативных мыслей.
Ранее в Минздраве рассказали, что ведение здорового образа жизни с молодости может продлить жизнь человека на 20-25 лет. В министерстве пояснили, что начинать следовать принципам ЗОЖ надо как можно раньше, так как здоровые привычки вносят вклад в продолжительность жизни.
Здоровье,Евгений Фомин,Минздрав РФ,
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