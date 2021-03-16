3 «глупых» вопроса, которые вы обязаны задать гинекологу 

Нередко даже самые раскованные в повседневной жизни женщины на приеме у гинеколога испытывают смущение и боятся задать врачу волнующие вопросы. Однако порой это стеснение может стоить здоровья.

Подробнее о вопросах, которые обязательно стоит задавать медику — в материале "Рамблера".

О чем говорит зуд в промежности?

Причины зуда могут быть совершенно разные. Какие-то из них совершенно безобидны и связаны лишь с неподходящим для вас моющим средством или со слишком узкой одеждой.

Другие же — куда более серьезные. В их числе грибковые заболевания или инфекции, передающиеся половым путем. Если зуд не проходит на протяжении нескольких дней, проконсультируйтесь с гинекологом и при необходимости сдайте анализы.

Зачем мне называть количество половых партнеров?

Вопрос о числе сексуальных связей от незнакомого человека нередко вводит в ступор, и порой, если партнеров было много, женщина называет выдуманное число. То же самое происходит и тогда, когда врач интересуется, как долго пациентка ведет половую жизнь.

Однако отвечать на эти вопросы честно крайне необходимо. Так, у тех, кто начал заниматься сексом раньше 18 лет, гораздо выше шансы подхватить вирус папилломы человека (ВПЧ) — недуг, который способен вызвать рак шейки матки. Большое разнообразие половых партнеров также может быть чревато рядом заболеваний.

Какая боль нормальна при менструации?

С болезненными ощущениями во время месячных или перед ними сталкиваются до 90% женщин. Если боли умеренные и не доставляют особого дискомфорта, как правило, беспокоиться о них не стоит.

Но в случае, если спазмы с каждой менструацией становятся все сильнее и мешают заниматься повседневными делами, — это верный сигнал о том, что нужно срочно обратиться к гинекологу. Такой симптом может указывать на эндометриоз, миому матки и другие заболевания.