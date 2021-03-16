Гинцбург рассказал, когда аллергикам нужно прививаться от COVID-19

Как отметил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, людям с аллергией обязательно следует проконсультироваться с лечащим врачом перед вакцинацией

Людям с аллергией следует прививаться от новой коронавирусной инфекции во время ремиссии заболевания, в то время года, когда их разновидность аллергии наименее выражена. Об этом сообщил во вторник в ходе онлайн-брифинга директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург.

"Таких категорий людей [которым противопоказана вакцинация от коронавируса] минимальное количество, только люди с тяжелыми аллергическими заболеваниями, даже с осложнениями, а не заболеваниями, - отек Квинке и анафилактический шок. Тем людям, у которых аллергия на какие-то определенные антигены, надо вакцинироваться. Например, если на цветение, то в течение всего осеннего и зимнего периода, когда холода, надо вакцинироваться. Если у человека аллергия на домашнюю пыль, это труднее, здесь, скорее, наоборот, надо вакцинироваться в летний период, когда люди выезжают за город, где количество пыли меньше",

- рассказал ученый.