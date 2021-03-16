Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Почта

Гинцбург рассказал, когда аллергикам нужно прививаться от COVID-19

ТАСС
7 часов назад
Как отметил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, людям с аллергией обязательно следует проконсультироваться с лечащим врачом перед вакцинацией
Людям с аллергией следует прививаться от новой коронавирусной инфекции во время ремиссии заболевания, в то время года, когда их разновидность аллергии наименее выражена. Об этом сообщил во вторник в ходе онлайн-брифинга директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург.
"Таких категорий людей [которым противопоказана вакцинация от коронавируса] минимальное количество, только люди с тяжелыми аллергическими заболеваниями, даже с осложнениями, а не заболеваниями, - отек Квинке и анафилактический шок. Тем людям, у которых аллергия на какие-то определенные антигены, надо вакцинироваться. Например, если на цветение, то в течение всего осеннего и зимнего периода, когда холода, надо вакцинироваться. Если у человека аллергия на домашнюю пыль, это труднее, здесь, скорее, наоборот, надо вакцинироваться в летний период, когда люди выезжают за город, где количество пыли меньше",
- рассказал ученый.
Но самое главное, отметил Гинцбург, людям с аллергией обязательно следует проконсультироваться со своим лечащим врачом, чтобы он дал совет о том, когда лучше привиться и как себя вести после.
Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители