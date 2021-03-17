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Ученые нашли связью между уровнем тестостерона и щедростью мужчин 

Мария Грибова 38 минут назад
Ученые нашли связью между уровнем тестостерона и щедростью мужчин
Фото: depositphotos.com
Китайские специалисты выяснили, как щедрость мужчин связана с уровнем тестостерона в крови. Материал опубликован на сайте научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
В исследовании приняли участие 70 мужчин в возрасте от 18 до 25 лет и были поделены на две группы. Всем добровольцам предложили воспользоваться специальным гелем с высоким содержанием тестостерона. В то время как людям из первой группы досталось средство с гормоном, участники второй группы использовали плацебо.
В ходе эксперимента через некоторое время мужчинам была предоставлена некая сумма денег, которую им предложили распределить между близкими людьми, приятелями и собой. Почти все участники отдали примерно половину выделенных средств близким людям. Затем им пришлось делать выбор между собой и приятелями. И оказалось, что мужчины, которые принимали тестостерон, оставили деньги себе, ничего не отдавая знакомым.
С помощью аппарата МРТ специалисты зафиксировали у участников обеих групп различия активности в височно-теменном переходе мозга, которая отвечает за эмпатию. На поведенческом уровне тестостерон стал причиной снижения щедрости мужчин, в отличие от плацебо.
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